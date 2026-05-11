Російські військові застосували хімічну зброю проти українських бійців

Військовослужбовці армії РФ застосували газову гранату проти українських захисників під час боїв за одну з позицій, яку раніше відбили бійці 225-го окремого штурмового полку.

Про це повідомили у підрозділі, пише LB.ua.

За інформацією українських військових, група бійців 225-го ОШП провела контратаку та вибила російських окупантів із займаних позицій. Після втрати позиції російські військові почали атакувати українських захисників за допомогою FPV-дрона, а згодом скинули з безпілотника гранату з невідомою отруйною речовиною.

Українські бійці встигли залишити бліндаж та переміститися на іншу позицію, що дозволило уникнути жертв.

У підрозділі зазначили, що факт застосування ймовірної хімічної речовини було зафіксовано. Усі наявні докази передали компетентним органам для долучення до матеріалів щодо воєнних злочинів РФ.

13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували від початку повномасштабної агресії РФ проти Сил оборони України.

