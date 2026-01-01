Як замінити українські права у Польщі в 2026 році





Чому потрібна заміна прав: правові підстави

Польща та країни колишнього СРСР є учасниками Віденської конвенції про дорожній рух. Ця угода забезпечує взаємне визнання водійських посвідчень. Короткострокове керування автомобілем за національними правами дозволене.



Обов’язок обміну виникає у разі сумарного перебування в країні понад 185 днів протягом одного календарного року. Відлік ведеться сукупним підрахунком, а не за безперервний період.



Наслідки несвоєчасної заміни

Формально поліція під час перевірки документів рідко підраховує точний час перебування іноземця у Польщі. Однак у разі страхового випадку відсутність польського посвідчення після перевищення 185-денного терміну є законною підставою для відмови у виплаті.



Всупереч поширеній помилці, «перезаїзд» до країни (виїзд із подальшим поверненням) не перериває сумарний підрахунок днів.



Куди звертатися для заміни прав?

Прийом документів здійснюється виключно за місцем реєстрації. Подати документи можна до одного з таких органів:



староство (ужонд) (starostwo);

міське управління (urząd miasta);

районне управління (urząd dzielnicy).

Наявність мельдування є обов’язковою. У багатьох установах потрібен попередній онлайн-запис — це варто уточнювати на сайті конкретного управління.



Необхідні документи

Стандартний пакет документів включає:



заяву встановленого зразка;

фотографію 35×45 мм (1 шт.);

закордонний паспорт і документ, що підтверджує підставу перебування (карта побиту або віза);

підтвердження реєстрації місця проживання;

медичний висновок та окрему психологічну довідку про допуск до керування;

оригінал іноземного посвідчення водія, а також копію з присяжним перекладом.

Якщо у посвідченні є латинська транслітерація, переклад може не знадобитися, однак рішення в кожному випадку ухвалює посадовець.



Окремий етап — запит щодо легітимності іноземного посвідчення. Ініціатором виступає польська сторона, яка надсилає звернення до консульства країни, що видала права.



Вартість заміни прав

Основні витрати складаються з таких пунктів:



державне мито — 100 злотих (обов’язковий платіж);

місцеві збори — близько 0,50 злотого (стягуються не всюди);

медична комісія — 250–300 злотих;

присяжний переклад посвідчення — 50–100 злотих;

запит до консульства щодо легітимності посвідчення — 125 злотих.

Мінімальні витрати становлять 100 злотих за наявності чинної меддовідки, максимальні — близько 525 злотих.



Покрокова процедура

Загалом процедура складається з таких етапів:



1. Збір документів з урахуванням індивідуальних обставин. Уточнення необхідності перекладу та способів оплати зборів.



2. Визначення уженду за місцем реєстрації та запис на прийом.



3. Особисте подання повного пакета документів у призначений час.



4. Очікування повідомлення про готовність. Офіційний термін — 30 днів, фактичний — півтора-два місяці. Статус можна відстежувати через портал Info-car. На час розгляду видається тимчасовий документ.



5. Отримання готового посвідчення. Про час і місце заявника повідомляє староство (ужонд).



Польський Консультант звертає увагу українців, що відмову в обміні прав можна оскаржити в апеляційній комісії місцевого самоврядування протягом 14 днів із моменту отримання негативного рішення.



Підсумуємо: своєчасна заміна прав у Польщі дозволяє уникнути проблем зі страховими виплатами та забезпечує законне керування автомобілем у разі тривалого проживання в країні.

