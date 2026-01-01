Лучанин продавав на ОЛХ автівки, які ввозили для ЗСУ. ФОТО

Автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, продавали через ОЛХ та соцмережі.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя Луцька, причетного до реалізації щонайменше 20 таких транспортних засобів, - повідомили на сторінці БЕБ на Волині.

Автомобілі переміщували через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Після ввезення їх передавали фігуранту для подальшого продажу. Покупців чоловік шукав через оголошення в інтернеті.
Слідством встановлено, що він знав про незаконне походження транспортних засобів та діяв з корисливих мотивів. Кошти, отримані як винагороду за послуги з реалізації автомобілів, використовував для особистих потреб.

Під час обшуків детективи БЕБ припинили незаконну діяльність та вилучили три транспортні засоби.
Чоловіку повідомлено про підозру в пособництві у контрабанді підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Справу скеровано до суду. Особи, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, встановлюються в межах окремого кримінального провадження.
Оперативний супровід здійснюють співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» ДПСУ у співпраці з Управлінням СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.

