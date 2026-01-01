Єрмаку оголосили про підозру. ВІДЕО

Екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру.

Про це повідомили на офіційних сторінках НАБУ та САП.

Йдеться про справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Андрій Єрмак, підозра, гроші
