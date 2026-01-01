Єрмаку оголосили про підозру. ВІДЕО





Про це повідомили на офіційних сторінках НАБУ та САП.



Йдеться про справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.



Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України.



Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.



Тривають невідкладні слідчі дії.



Екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру.

