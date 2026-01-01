Єрмаку оголосили про підозру. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру.
Про це повідомили на офіційних сторінках НАБУ та САП.
Йдеться про справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на офіційних сторінках НАБУ та САП.
Йдеться про справу про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Сьогодні, 22:11
Єрмаку оголосили про підозру. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Лучанин продавав на ОЛХ автівки, які ввозили для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 12 травня
Сьогодні, 20:00