Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України

Представник Ковельської громадистав Заслуженим майстром спорту України.Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка."Вітаю ковельчанина, людину неймовірної сили волі та характеру — Дмитра Суярка. Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту України» з парабіатлону. Для Дмитра, спортсмена з порушенням зору, це — роки самовідданої праці, тисячі кілометрів дистанцій та боротьба, яка часто залишається поза камерами. Його шлях — від перших тренувань до трьох зимових Паралімпіад — надихає. Його тріумфальні виступи у 2022 році, а цьогорічні Ігри-2026 підтвердили: Дмитро — серед найсильніших атлетів світу", - йдеться у вітальному дописі очільника громади.Дмитро має орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а тепер і це високе звання. Але головне — він має повагу та любов міста, яке стало для нього рідним.Щирі вітання Дмитру Суярку та його наставнику — тренеру. Дякуємо за те, що прапор України та Ковеля бачить увесь світ!