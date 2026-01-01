Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України

Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Представник Ковельської громади Дмитро Суярко став Заслуженим майстром спорту України.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Вітаю ковельчанина, людину неймовірної сили волі та характеру — Дмитра Суярка. Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту України» з парабіатлону. Для Дмитра, спортсмена з порушенням зору, це — роки самовідданої праці, тисячі кілометрів дистанцій та боротьба, яка часто залишається поза камерами. Його шлях — від перших тренувань до трьох зимових Паралімпіад — надихає. Його тріумфальні виступи у 2022 році, а цьогорічні Ігри-2026 підтвердили: Дмитро — серед найсильніших атлетів світу", - йдеться у вітальному дописі очільника громади.
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України

Дмитро має орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а тепер і це високе звання. Але головне — він має повагу та любов міста, яке стало для нього рідним.
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України

Щирі вітання Дмитру Суярку та його наставнику — тренеру Роману Андрійчуку. Дякуємо за те, що прапор України та Ковеля бачить увесь світ!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, Волинь, спорт, парабіатлон, нагорода, звання, Дмитро Суярко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Сьогодні, 22:11
Єрмаку оголосили про підозру. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
На Дніпропетровщині від удару FPV загинув воїн з Волині Олександр Мартинюк
Сьогодні, 21:16
Лучанин продавав на ОЛХ автівки, які ввозили для ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 12 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8