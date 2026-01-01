Парабіатлоніст з Волині став Заслуженим майстром спорту України
Сьогодні, 22:11
Представник Ковельської громади Дмитро Суярко став Заслуженим майстром спорту України.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Вітаю ковельчанина, людину неймовірної сили волі та характеру — Дмитра Суярка. Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту України» з парабіатлону. Для Дмитра, спортсмена з порушенням зору, це — роки самовідданої праці, тисячі кілометрів дистанцій та боротьба, яка часто залишається поза камерами. Його шлях — від перших тренувань до трьох зимових Паралімпіад — надихає. Його тріумфальні виступи у 2022 році, а цьогорічні Ігри-2026 підтвердили: Дмитро — серед найсильніших атлетів світу", - йдеться у вітальному дописі очільника громади.
Дмитро має орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а тепер і це високе звання. Але головне — він має повагу та любов міста, яке стало для нього рідним.
Щирі вітання Дмитру Суярку та його наставнику — тренеру Роману Андрійчуку. Дякуємо за те, що прапор України та Ковеля бачить увесь світ!
