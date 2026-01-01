На Дніпропетровщині від удару FPV загинув воїн з Волині Олександр Мартинюк
Сьогодні, 21:16
У бою за Україну загинув військовослужбовець з Волині, житель села Ставок Мартинюк Олександр Станіславович.
Про це повідомили в Олицькій міській раді.
"Олицька громада втратила ще одного вірного сина України – у боротьбі з російським загарбником загинув, МАРТИНЮК ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 22.03.1976р. народження сержант військової служби, старший стрілець 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу стрілецької роти ( резервної) військової частини 1141 Західного ОТО Національної гвардії України. Вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 08 травня 2026 року в р-ні н.п. Райполе Дніпропетровської області внаслідок вогневого впливу із застосуванням ударного БпЛА типу "FPV", - йдеться у дописі.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
