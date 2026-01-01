12 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналіст(на фото), головний лікар КЗ « Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1», колишній депутат Луцької міської радиТакож день народження 12 травня у журналістівВітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Василь та Іван.Зичимо здоров’я, любові й життєвих здобутків.12 травня – Всесвітній день медичної сестри. Його відзначають з моменту об’єднання сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію – міжнародну раду медичних сестер.Бажаємо людям цієї професії здоров’я, терпіння і миру.12 травня 1994 року представником президента у Волинській області був призначений Юрій Ленартович. На цій посаді він пробув до березня 1995-го.Потому він став головою волинського представництва Укрсоцбанку, а згодом радник-посланником посольства України в Російській Федерації.12 травня 2010 року почався місячний страйк працівників Луцького підприємства електротранспорту через невиплату заробітної плати.