Зеленський анонсував велику реформу армії: коли вона стартує

Українське військове командування та Міністерство оборони готують масштабну армійську реформу, старт якої заплановано на початок літа.Про це заявив президенту своєму відеозверненні, - пише«Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — сказав він.Водночас, за словами Зеленського, у червні Україна очікує на отримання перших коштів із багатомільярдного пакета допомоги від Євросоюзу — 90 мільярдів євро на два роки.«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — підсумував він.Нагадаємо, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.