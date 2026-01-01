Зеленський анонсував велику реформу армії: коли вона стартує
Сьогодні, 01:15
Українське військове командування та Міністерство оборони готують масштабну армійську реформу, старт якої заплановано на початок літа.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, - пише ТСН.
«Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — сказав він.
Водночас, за словами Зеленського, у червні Україна очікує на отримання перших коштів із багатомільярдного пакета допомоги від Євросоюзу — 90 мільярдів євро на два роки.
«Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося», — підсумував він.
Нагадаємо, що в Україні готують велику реформу мобілізації. Влада планує перейменувати ТЦК, змінити зарплати військових, терміни їхньої служби та правила бронювання для цивільних.
