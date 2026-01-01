На Волині відновили понад 364 тисячі м² доріг

На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. На Волині відновили понад 364 тисячі м² дорожнього покриття.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфрастурктури у Волинській області.Минулого тижня підрядні підприємства, що працюють на замовлення Служби відновлення, продовжували відновлювати такі автошляхи краю:М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м.Люблін);Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква;Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – / М-06/.Темпи робіт були дещо нижчими, ніж зазвичай, адже погода внесла корективи у графік дорожніх робіт. За тиждень вдалося ліквідувати понад 37 тис. м² пошкоджень. Основний обсяг робіт виконано методом укладання асфальтобетону великими картами. Також дорожники ліквідовували локальну ямковість та проводили ремонт пневмоструменевим методом.З початку року на волинських автошляхах державного значення відновлено більше 364 тисячі м² дорожнього покриття. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання і спрямовані на забезпечення безпечного та сталого проїзду.Просимо водіїв бути особливо уважними у місцях проведення дорожніх робіт: завчасно знижувати швидкість, не нехтувати дорожніми знаками та з повагою ставитись до праці дорожників, які працюють безпосередньо на проїзній частині.