На Волині відновили понад 364 тисячі м² доріг
Сьогодні, 05:28
На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. На Волині відновили понад 364 тисячі м² дорожнього покриття.
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфрастурктури у Волинській області.
Минулого тижня підрядні підприємства, що працюють на замовлення Служби відновлення, продовжували відновлювати такі автошляхи краю:
М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м.Люблін);
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква;
Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – / М-06/.
Темпи робіт були дещо нижчими, ніж зазвичай, адже погода внесла корективи у графік дорожніх робіт. За тиждень вдалося ліквідувати понад 37 тис. м² пошкоджень. Основний обсяг робіт виконано методом укладання асфальтобетону великими картами. Також дорожники ліквідовували локальну ямковість та проводили ремонт пневмоструменевим методом.
З початку року на волинських автошляхах державного значення відновлено більше 364 тисячі м² дорожнього покриття. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання і спрямовані на забезпечення безпечного та сталого проїзду.
Просимо водіїв бути особливо уважними у місцях проведення дорожніх робіт: завчасно знижувати швидкість, не нехтувати дорожніми знаками та з повагою ставитись до праці дорожників, які працюють безпосередньо на проїзній частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфрастурктури у Волинській області.
Минулого тижня підрядні підприємства, що працюють на замовлення Служби відновлення, продовжували відновлювати такі автошляхи краю:
М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м.Люблін);
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква;
Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – / М-06/.
Темпи робіт були дещо нижчими, ніж зазвичай, адже погода внесла корективи у графік дорожніх робіт. За тиждень вдалося ліквідувати понад 37 тис. м² пошкоджень. Основний обсяг робіт виконано методом укладання асфальтобетону великими картами. Також дорожники ліквідовували локальну ямковість та проводили ремонт пневмоструменевим методом.
З початку року на волинських автошляхах державного значення відновлено більше 364 тисячі м² дорожнього покриття. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання і спрямовані на забезпечення безпечного та сталого проїзду.
Просимо водіїв бути особливо уважними у місцях проведення дорожніх робіт: завчасно знижувати швидкість, не нехтувати дорожніми знаками та з повагою ставитись до праці дорожників, які працюють безпосередньо на проїзній частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відновили понад 364 тисячі м² доріг
Сьогодні, 05:28
В Україні може подешевшати пальне
Сьогодні, 03:41
Зеленський анонсував велику реформу армії: коли вона стартує
Сьогодні, 01:15
12 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00