«Укренерго» хоче підвищення цін на передачу електроенергії





Як передає



Зазначається, що підставами для перегляду тарифів є зростання курсу іноземних валют відносно гривні, перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця цього року та лібералізація регулятором прайс-кепів із 1 травня.



"Сукупність усіх цих факторів вимагає невідкладного реагування. Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу електроенергії та оперативно-технологічне управління об’єднаною енергосистемою - це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку електроенергії", - наголосили в Укренерго.



Зокрема, зростання валютного курсу створює додаткове фінансове навантаження на Укренерго - у тому числі, на виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед «зеленою» генерацією, ціна якої фіксується в євро.



Крім того, цьогоріч прогнозний обсяг відпуску електроенергії після перегляду зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі - на 5,5%. Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків Укренерго як оператора системи передачі.



При цьому оператор енергосистеми нагадує, що тарифи на передачу та диспетчеризацію не стосуються побутових споживачів; їхній перегляд не змінить вартість електроенергії для населення.



Як повідомлялося, із 1 січня 2026 року тариф на передачу електроенергії становить 713,68 грн/МВт-год., тариф на диспетчерське управління - 110,03 грн/МВт-год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК "Укренерго" внесла на розгляд Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) пропозицію переглянути тарифи на передачу електроенергії та оперативно-диспетчерське управління на 2026 рік.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Укренерго.Зазначається, що підставами для перегляду тарифів є зростання курсу іноземних валют відносно гривні, перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця цього року та лібералізація регулятором прайс-кепів із 1 травня."Сукупність усіх цих факторів вимагає невідкладного реагування. Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу електроенергії та оперативно-технологічне управління об’єднаною енергосистемою - це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку електроенергії", - наголосили в Укренерго.Зокрема, зростання валютного курсу створює додаткове фінансове навантаження на Укренерго - у тому числі, на виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед «зеленою» генерацією, ціна якої фіксується в євро.Крім того, цьогоріч прогнозний обсяг відпуску електроенергії після перегляду зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі - на 5,5%. Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків Укренерго як оператора системи передачі.При цьому оператор енергосистеми нагадує, що тарифи на передачу та диспетчеризацію не стосуються побутових споживачів; їхній перегляд не змінить вартість електроенергії для населення.Як повідомлялося, із 1 січня 2026 року тариф на передачу електроенергії становить 713,68 грн/МВт-год., тариф на диспетчерське управління - 110,03 грн/МВт-год.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію