Волинянка буде капітаном збірної України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою

Волинянка Катерина Баран очолить жіночий склад збірної України на чемпіонаті світу IMCF 2026.

Про це повідомили на сторінці Національної збірної України з середньовічного бою.

Капітанську пов’язку національної команди з середньовічного бою на головному турнірі року отримала Катерина Баран — спортсменка з Луцька, уродженка села Залізниця на Волині.

Багаторазова призерка та чемпіонка міжнародних і всеукраїнських змагань, виступає в повному лицарському обладунку та однаково впевнено почувається як у командних форматах, так і в індивідуальних дуелях — насамперед в номінації алебарда та довгий меч.

Чемпіонат світу IMCF 2026 пройде з 23 по 26 липня на історичній арені замку Спьоттруп у Данії та збере національні збірні з понад двадцяти країн. Для української команди це ключовий старт сезону та можливість підтвердити статус однієї з провідних збірних світу.

Готуватися до Данії доводиться в умовах, яких не має жодна інша збірна. Тривоги, відключення світла, мобілізаційні реалії, зруйнована логістика, спортсменки, які поєднують тренування з волонтерством і роботою на оборону, — усе це фон, на якому народжується команда. Решта світу їде на чемпіонат із зборів. Україна — з війни.

"На Катерину лягає відповідальність зібрати команду в єдиний кулак, утримати її психологічно протягом чотирьох днів турніру та представити країну так, як країна того заслуговує. Це ноша, яку в мирний час не вимірюють", - йдеться у повідомленні.

