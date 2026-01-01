Російські безпілотники пошкодили дитсадок та житлові будинки на Київщині

нічної атаки російськими БпЛА.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Пошкоджені й два приватні домоволодіння.



На щастя, загиблих та постраждалих немає.



На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі на Київщині внаслідокПро це у телеграмі повідомляє ДСНС.Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Пошкоджені й два приватні домоволодіння.На щастя, загиблих та постраждалих немає.На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію