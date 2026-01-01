Російські безпілотники пошкодили дитсадок та житлові будинки на Київщині
Сьогодні, 08:57
Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі на Київщині внаслідок нічної атаки російськими БпЛА.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Пошкоджені й два приватні домоволодіння.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.
