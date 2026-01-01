Російські безпілотники пошкодили дитсадок та житлові будинки на Київщині

Російські безпілотники пошкодили дитсадок та житлові будинки на Київщині
Дитячий садок та житлові будинки пошкоджені у Фастівському районі на Київщині внаслідок нічної атаки російськими БпЛА.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Загорілася покрівля дитячого садка. У розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Пошкоджені й два приватні домоволодіння.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екскерівник Офісу президента Єрмак отримав підозру від САП і НАБУ
Сьогодні, 09:25
На Волині поховали Героя, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:13
Російські безпілотники пошкодили дитсадок та житлові будинки на Київщині
Сьогодні, 08:57
Волинянка буде капітаном збірної України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою
Сьогодні, 08:25
«Укренерго» хоче підвищення цін на передачу електроенергії
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8