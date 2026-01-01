На Волині поховали Героя, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:13
Учора, 11 травня, Турійська громада провела в останню земну дорогу свого Захисника — Василя Криницького із села Озеряни, який після довгих місяців невідомості повернувся додому «на щиті».
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
Із 26 листопада 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили між надією та болем. Та, на жаль, результати ДНК-експертизи підтвердили загибель Захисника.
У мирному житті Василь працював на залізниці. Був працьовитим, щирим, добрим, любив свою родину, любив життя і природу. Коли розпочалася повномасштабна війна, не залишився осторонь — спершу долучився до територіальної оборони, а згодом став на захист України у лавах Збройних сил.
Траурний кортеж Турійщина зустріла живим коридором шани та травневим цвітом, яким була встелена сумна дорога до рідного дому. Зі скорботою і болем вкотре Турійщина зустрічала Героя.
У селі Озеряни зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади.
За душу воїна піднеслася спільна молитва. Рідними вулицями, де минули дитинство і юність Василя, Героя провели до місця земного спочинку.
Особливо щемким став момент, коли синьо-жовтий прапор, яким була вкрита домовина Захисника, передали дружині Василя. Нестерпний біль втрати назавжди оселився у серцях близьких та рідних. Без батьківської любові та підтримки залишився маленький син Макар — довгоочікуваний первісток.
«Невимовний біль втрати переживають рідні, близькі та побратими Василя Криницького. Турійська громада розділяє це горе разом із родиною та схиляє голови у скорботі. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.
