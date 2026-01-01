На Волині поховали Героя, який понад 2 роки вважався зниклим безвісти

Учора, 11 травня, Турійська громада провела в останню земну дорогу свого Захисника —із села Озеряни, який після довгих місяців невідомості повернувся додому «на щиті».Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.Із 26 листопада 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні жили між надією та болем. Та, на жаль, результати ДНК-експертизи підтвердили загибель Захисника.У мирному житті Василь працював на залізниці. Був працьовитим, щирим, добрим, любив свою родину, любив життя і природу. Коли розпочалася повномасштабна війна, не залишився осторонь — спершу долучився до територіальної оборони, а згодом став на захист України у лавах Збройних сил.Траурний кортеж Турійщина зустріла живим коридором шани та травневим цвітом, яким була встелена сумна дорога до рідного дому. Зі скорботою і болем вкотре Турійщина зустрічала Героя.У селі Озеряни зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади.За душу воїна піднеслася спільна молитва. Рідними вулицями, де минули дитинство і юність Василя, Героя провели до місця земного спочинку.Особливо щемким став момент, коли синьо-жовтий прапор, яким була вкрита домовина Захисника, передали дружині Василя. Нестерпний біль втрати назавжди оселився у серцях близьких та рідних. Без батьківської любові та підтримки залишився маленький син— довгоочікуваний первісток.«Невимовний біль втрати переживають рідні, близькі та побратими Василя Криницького. Турійська громада розділяє це горе разом із родиною та схиляє голови у скорботі. Вічна пам’ять Герою», - йдеться у повідомленні.