На Волині діяла схема дезертирства з війська: деталі від ДБР

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили організовану групу, яка за гроші допомагаламісця служби.Схема діяла на Волині та у ще трьох областях України, а сума за «послугу» коливалася від 8 до 15 тисяч доларів США з однієї людини, повідомляє ДБР.За даними слідства, організаторами схеми були троє цивільних осіб, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку. Вони добре орієнтувалися у порядку проходження служби, механізмах контролю та мали зв’язки серед діючих військовослужбовців.Фігуранти підшуковували «клієнтів» через родичів військових та організовували самовільне залишення військової частин і навчальних центрів. Вартість залежала від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини.Учасники групи координували зв’язок із військовими, надавали детальні інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили дезертирів до місць переховування.Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять фактів незаконного сприяння самовільному залишенню місця служби на території Волинської, Львівської, Житомирської та Чернівецької областей.Також встановлено факт отримання організатором частини обумовленої суми авансом — 2 тисяч доларів США — від одного з мобілізованих військовослужбовців.Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 8 тисяч доларів США правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи. Також затримано двох військовослужбовців, яких у грудні 2025 року та у лютому 2026 року вивезли з військової частини та які перебували у розшуку. Місцеперебування інших фігурантів встановлюється.Проведено кілька десяток обшуків за місцями проживання учасників схеми та осіб, які залишили службу. Під час слідчих дій вилучено транспортні засоби, засоби зв’язку та інші речові докази.Організатору та двом учасникам схеми повідомлено про підозру за пособництво у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).Двом військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, повідомлено про підозру за фактом дезертирства, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одній учасниці схеми - домашній арешт.Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми та можливі додаткові епізоди злочинної діяльності.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.