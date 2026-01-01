Бус ТЦК збив вагітну жінку у Луцьку: суд оштрафував водія





Про це пише



Як йдеться у постанові суду від 22 квітня, інцидент стався 30 березня близько 08:30 на території ЖК «Атлант» у Луцьку. За даними слідства, водій автомобіля Fiat Scudo не врахував дорожню обстановку та збив жінку. Після цього обвинувачений залишив місце події.



У суді Орест Б. визнав свою провину та просив суворо його не карати.



Відомо, що внаслідок аварії лучанка отримала садна та забої. На момент події жінка перебувала на 17-му тижні вагітності. Після госпіталізації медики повідомляли про загрозу втрати дитини, однак наразі стан потерпілої невідомий.



Суддя Андрій Олексюк визнав водія винним за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) й призначив йому 3400 грн штрафу. Також порушник має сплатити 665 гривень судового збору. Постанова вже набрала законної сили.



На оприлюднених кадрах видно, що жінка наздоганяла військовослужбовців, які із застосуванням сили затримали її чоловіка. Наприкінці сутички лучанка підбігла до службового буса ТЦК, схопилася за ручку автомобіля, намагаючись його зупинити, однак впала під час руху та вдарилася головою об асфальт.



За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, інцидент стався після того, як військовозобов’язаний побачив групу оповіщення та почав тікати. У ТЦК стверджують, що чоловік перебував у розшуку з 9 січня 2026 року через порушення правил військового обліку, оскільки не прибув за повісткою та не пройшов ВЛК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

