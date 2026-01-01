В Україні змінюють правила отримання направлення до лікарів: деталі
Сьогодні, 10:02
В Україні змінюють правила отримання направлення до лікарів. Головна новація — електронні направлення до вузькопрофільних фахівців зможуть виписувати лише після прийому у сімейного лікаря, про що має бути відповідний запис у електронній базі.
Такі зміни Національної служби здоров’я України вступають в силу з 20 травня, розповів у коментарі misto.media в. о. директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги» Луцької міської територіальної громади Віктор Пахарчук. Нововведення стосуються і дітей, і дорослих.
Телефоном направлення не випишуть
Відтепер на прийом до вузькопрофільного спеціаліста можна потрапити лише після огляду сімейного лікаря. Про це обов’язково має бути запис в медично-інформаційній системі. Лікар має оглянути пацієнта та визначити, чи є необхідність йти до спеціаліста.
Направлення на вузькоспеціалізовані обстеження, такі як МРТ, КТ тощо, тепер сімейний лікар виписати не зможе — тільки вузькопрофільний спеціаліст. Однак, сімейний лікар зможе виписувати рецепти на препарати, якщо вузький спеціаліст сформує план лікування в електронній системі.
Направлення виписує лише лікар
Медсестри не матимуть доступу до акаунтів лікарів чи спільного акаунту. І направлення зможе виписати тільки лікар. Кожен спеціаліст працюватиме лише зі своїм електронним підписом. Тобо якщо раніше могло бути так, що лікар оглядав пацієнта, а тим часом направлення виписувала медсестра, то зараз цього вже не буде.
Якщо ж у дитини чи дорослого невідкладний стан і робочий день сімейних лікарів закінчений, слід викликати швидку допомогу — у таких випадках направлення не потрібне.
Навіщо зміни
Медики пояснюють, що ці нововведення допоможуть уникнути зайвих направлень і зменшити черги. Адже тепер лікар має обґрунтувати, чому скеровує пацієнта до конкретного спеціаліста — це контролюватиме електронна система, пояснює очільниця комунального підприємства «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
85—87% людей, які звертаються із захворюваннями, розпочинають та закінчують своє лікування у сімейного лікаря, додає Віктор Пахарчук.
Тож пацієнтам радять планувати візити до лікаря завчасно та не розраховувати на оформлення направлень телефоном.
