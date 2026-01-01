У Києві тренер із джиу-джитсу домагався до 11-річної дитини

У Києві судять тренера із джиу-джитсу за насильство над ученицями. 37-річний професійний спортсмен, дитячий тренер з бразильського джиу-джитсу, обвинувачується у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями.Про це у телеграмі повідомив генпрокурорЧоловік проводив індивідуальні заняття для дітей. Батьки привели до нього 11-річну доньку, сподіваючись на розвиток та соціалізацію дитини. Натомість вона стала жертвою просто під час занять.Залишаючись наодинці з дівчинкою, тренер вчинив сексуальне насильство та згодом повторював його знову. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини та її вразливість. Через вік дівчинка просто не розуміла, що відбувається, а тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але переконував скоєне приховувати.Його викрили завдяки прихованій камері в залі під час чергової спроби здійснити наругу. Через розголос справи його впізнала ще одна потерпіла – колишня вихованка із Запоріжжя. Перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Вісім років залишався безкарним. Перебуваючи за кордоном, вона наважилась розповісти про насильство, якого зазнала від цього тренера також у 11-річному віці.Дії обвинуваченого кваліфіковано як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно (ч. 2 ст. 156 та ч. 6 ст. 152 КК України).Зараз чоловік під вартою. Триває судовий розгляд справи.Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає. Це типова поведінка, кривдники завжди заперечують все до останнього, але йому це не допоможе.