«На фронті не було тиші»: росія не має наміру завершити війну, готуємось до нових атак, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час заявив, що після триденного перемир'я Росія не планує завершувати війну. Тому Україні потрібно готуватися до нових атак."На фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", – сказав Зеленський наприкінці нового звернення.У ніч проти 12 травня росія запустила по Україні більш як 200 ударних дронів. Вибухи лунали в Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та в інших регіонах.«Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню», — наголосив президент.Глава держави відзначив, що США залишаються в дипломатичному процесі щодо припинення російської агресії в Україні.