Російські ракети на Слов’янськ наводила місцева безробітна, - СБУ

Працівники СБУ викрили коригувальницю російських атак по Слов’янську, яка зливала інформацію своєму сину-бойовику армії рф.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку. Зловмисниця наводилата дронові атаки рашистів по Слов’янську та прилеглих територіях.Як встановило розслідування, коригувальницею виявилась завербована ворогом місцева безробітна. Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужбісти задіяли її сина – учасника збройних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює на східному фронті.Використовуючи сина-бойовика як «зв’язкового», рашисти доручили агентці відстежити місця тимчасового базування Сил оборони у прифронтовому місті та його околицях.У разі отримання відповідних координат ворог сподівався здійснити по них прицільні удари з використанням дронів-камікадзе, надважких керованих авіабомб та ракетного озброєння.Для збору розвідданих фігурантка завуальовано під виглядом побутових розмов випитувала у знайомих «новини» про захисників Донеччини.Згодом жінка встановила додатковий канал агентурного зв’язку через колишню мешканку Слов’янська, яка виїхала до рф і адмініструє ТГ-канал, що використовується рашистами для збору інформації про Сили оборони.Для неї агентка записувала голосові повідомлення, в яких «зливала» місця розташування та маршрути руху українських військ на Краматорському напрямку.Служба безпеки викрила і поетапно задокументувала злочини ворожої коригувальниці. Після убезпечення локацій Сил оборони співробітники СБУ затримали агентку.Під час обшуків у неї вилучено смартфон, який вона використовувала для накопичення розвідданих та агентурного зв’язку.Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі рф.Комплексні заходи проводили співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.