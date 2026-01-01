У Луцьку 32-річна водійка авто збила велосипедиста
Сьогодні, 12:10
На Волині поліцейські з’ясовують обставини двох ДТП із потерпілими.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортні пригоди з травмованими сталися 11 травня у Луцьку та Ковелі. Внаслідок аварій двоє людей отримали тілесні ушкодження.
Так, близько 11 години у Луцьку на вулиці Супутника 32-річна водійка автомобіля Honda, здійснюючи маневр, допустила наїзд на 72-річного велосипедиста. Унаслідок ДТП чоловік травмувався, його госпіталізували.
Ще одна автопригода трапилася близько 19 години на вулиці Михайла Грушевського у Ковелі.
37-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Kovi JNC, не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції, унаслідок чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen під керуванням 59-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували.
За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
