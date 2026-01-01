Безкраї поля різнокольорових тюльпанів: на Волині триває сезон у «Квітолісі»





На території розквітли безкраї поля різнокольорових тюльпанів, а для гостей облаштували фотозони, місця для відпочинку та розваги для всієї родини. Тут працюють фудкорти, де можна перекусити та випити гарячі чи прохолодні напої. Також відвідувачі можуть погодувати тварин, а для дітей діє окрема зона розваг. Охочі додати весняного настрою вдома можуть придбати саджанці та різноманітні рослини.



Як розповіла директорка з виробництва та організаторка фестивалю Тетяна Пашковська, історія Квітолісу почалася ще понад 20 років тому з вирощування та продажу цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і крокусів. Засновницею справи стала мама засновника парку Олександра, яка займалася селекцією та вирощуванням різних цибулинних рослин. З часом колекція квітів ставала дедалі більшою, а до господарства почали приїжджати друзі та знайомі на фотосесії під час цвітіння.



Згодом такі візити стали настільки популярними, що у 2018 році команда вирішила організувати перший фестиваль тюльпанів у форматі дня відкритих дверей. Саме тоді відвідувачі почали називати локацію «Волинською Голландією», і ця назва швидко стала народною.



За словами Тетяни Пашковської, нині фестиваль тюльпанів займає площу близько п’яти гектарів. Щороку колекцію поповнюють сотнями тисяч нових цибулин і сортів. Водночас догляд за тюльпанами триває протягом усього року та потребує значних фізичних і фінансових затрат. Цибулини висаджують восени, вкривають на зиму, навесні підживлюють, а після завершення сезону викопують, просушують і зберігають у спеціальних умовах до наступної висадки.



Окрім фестивалю тюльпанів, команда також розвиває нові проєкти — фестиваль лаванди, фестиваль осінніх квітів та «Сад Українства». Саме тому всі ці події вирішили об’єднати в один великий простір під новою назвою — Квітоліс. За словами організаторів, ця назва поєднує квіти, природу та садівництво.



Вартість дорослого квитка на фестиваль становить 300 гривень, дитячого для дітей від 7 до 14 років — 200 гривень. Також діє пільговий квиток за 200 гривень для пенсіонерів, людей з інвалідністю II групи, сімей військовослужбовців УБД та ЗСУ, а також шкільних груп із супроводом — за наявності відповідних документів. Безкоштовно відвідати фестиваль можуть діти до 6 років, діти-сироти до 16 років, діти з інвалідністю до 18 років та люди з інвалідністю I групи.



Квітоліс розташований у селі Линівка, за 35 кілометрів від Луцька трасою Луцьк–Ковель.

Поблизу села Линівка на трасі Луцьк–Ковель 6-го травня відкрився сезон тюльпанів у Квітолісі. Локація щороку збирає тисячі відвідувачів з різних куточків України, які приїжджають сюди помилуватися квітковими полями та зробити весняні фото. Журналісти «БУГу» також відвідали локацію, аби побачити цвітіння тюльпанів на власні очі.

