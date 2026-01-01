Безкраї поля різнокольорових тюльпанів: на Волині триває сезон у «Квітолісі»
Сьогодні, 11:48
Поблизу села Линівка на трасі Луцьк–Ковель 6-го травня відкрився сезон тюльпанів у Квітолісі. Локація щороку збирає тисячі відвідувачів з різних куточків України, які приїжджають сюди помилуватися квітковими полями та зробити весняні фото.
Журналісти «БУГу» також відвідали локацію, аби побачити цвітіння тюльпанів на власні очі.
На території розквітли безкраї поля різнокольорових тюльпанів, а для гостей облаштували фотозони, місця для відпочинку та розваги для всієї родини. Тут працюють фудкорти, де можна перекусити та випити гарячі чи прохолодні напої. Також відвідувачі можуть погодувати тварин, а для дітей діє окрема зона розваг. Охочі додати весняного настрою вдома можуть придбати саджанці та різноманітні рослини.
Як розповіла директорка з виробництва та організаторка фестивалю Тетяна Пашковська, історія Квітолісу почалася ще понад 20 років тому з вирощування та продажу цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і крокусів. Засновницею справи стала мама засновника парку Олександра, яка займалася селекцією та вирощуванням різних цибулинних рослин. З часом колекція квітів ставала дедалі більшою, а до господарства почали приїжджати друзі та знайомі на фотосесії під час цвітіння.
Згодом такі візити стали настільки популярними, що у 2018 році команда вирішила організувати перший фестиваль тюльпанів у форматі дня відкритих дверей. Саме тоді відвідувачі почали називати локацію «Волинською Голландією», і ця назва швидко стала народною.
За словами Тетяни Пашковської, нині фестиваль тюльпанів займає площу близько п’яти гектарів. Щороку колекцію поповнюють сотнями тисяч нових цибулин і сортів. Водночас догляд за тюльпанами триває протягом усього року та потребує значних фізичних і фінансових затрат. Цибулини висаджують восени, вкривають на зиму, навесні підживлюють, а після завершення сезону викопують, просушують і зберігають у спеціальних умовах до наступної висадки.
Окрім фестивалю тюльпанів, команда також розвиває нові проєкти — фестиваль лаванди, фестиваль осінніх квітів та «Сад Українства». Саме тому всі ці події вирішили об’єднати в один великий простір під новою назвою — Квітоліс. За словами організаторів, ця назва поєднує квіти, природу та садівництво.
Вартість дорослого квитка на фестиваль становить 300 гривень, дитячого для дітей від 7 до 14 років — 200 гривень. Також діє пільговий квиток за 200 гривень для пенсіонерів, людей з інвалідністю II групи, сімей військовослужбовців УБД та ЗСУ, а також шкільних груп із супроводом — за наявності відповідних документів. Безкоштовно відвідати фестиваль можуть діти до 6 років, діти-сироти до 16 років, діти з інвалідністю до 18 років та люди з інвалідністю I групи.
Квітоліс розташований у селі Линівка, за 35 кілометрів від Луцька трасою Луцьк–Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти «БУГу» також відвідали локацію, аби побачити цвітіння тюльпанів на власні очі.
На території розквітли безкраї поля різнокольорових тюльпанів, а для гостей облаштували фотозони, місця для відпочинку та розваги для всієї родини. Тут працюють фудкорти, де можна перекусити та випити гарячі чи прохолодні напої. Також відвідувачі можуть погодувати тварин, а для дітей діє окрема зона розваг. Охочі додати весняного настрою вдома можуть придбати саджанці та різноманітні рослини.
Як розповіла директорка з виробництва та організаторка фестивалю Тетяна Пашковська, історія Квітолісу почалася ще понад 20 років тому з вирощування та продажу цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і крокусів. Засновницею справи стала мама засновника парку Олександра, яка займалася селекцією та вирощуванням різних цибулинних рослин. З часом колекція квітів ставала дедалі більшою, а до господарства почали приїжджати друзі та знайомі на фотосесії під час цвітіння.
Згодом такі візити стали настільки популярними, що у 2018 році команда вирішила організувати перший фестиваль тюльпанів у форматі дня відкритих дверей. Саме тоді відвідувачі почали називати локацію «Волинською Голландією», і ця назва швидко стала народною.
За словами Тетяни Пашковської, нині фестиваль тюльпанів займає площу близько п’яти гектарів. Щороку колекцію поповнюють сотнями тисяч нових цибулин і сортів. Водночас догляд за тюльпанами триває протягом усього року та потребує значних фізичних і фінансових затрат. Цибулини висаджують восени, вкривають на зиму, навесні підживлюють, а після завершення сезону викопують, просушують і зберігають у спеціальних умовах до наступної висадки.
Окрім фестивалю тюльпанів, команда також розвиває нові проєкти — фестиваль лаванди, фестиваль осінніх квітів та «Сад Українства». Саме тому всі ці події вирішили об’єднати в один великий простір під новою назвою — Квітоліс. За словами організаторів, ця назва поєднує квіти, природу та садівництво.
Вартість дорослого квитка на фестиваль становить 300 гривень, дитячого для дітей від 7 до 14 років — 200 гривень. Також діє пільговий квиток за 200 гривень для пенсіонерів, людей з інвалідністю II групи, сімей військовослужбовців УБД та ЗСУ, а також шкільних груп із супроводом — за наявності відповідних документів. Безкоштовно відвідати фестиваль можуть діти до 6 років, діти-сироти до 16 років, діти з інвалідністю до 18 років та люди з інвалідністю I групи.
Квітоліс розташований у селі Линівка, за 35 кілометрів від Луцька трасою Луцьк–Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку 32-річна водійка авто збила велосипедиста
Сьогодні, 12:10
Безкраї поля різнокольорових тюльпанів: на Волині триває сезон у «Квітолісі»
Сьогодні, 11:48
На Закарпатті втретє у цьому році стався землетрус
Сьогодні, 11:01
«На фронті не було тиші»: росія не має наміру завершити війну, готуємось до нових атак, - Зеленський
Сьогодні, 10:51