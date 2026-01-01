На Волині горів житловий будинок

Сьогодні у місті Володимирі вогнеборці ліквідували пожежу в одноповерховій будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 08:43, до ліквідації пожежі залучалися рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська. Вогнеборці у складі ланки газодимозахисної служби ліквідували пожежу за допомогою чотирьох пожежних стволів.

Пожежа не призвела до загибелі чи травмування людей. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
