Огляд вистав: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 –17 травня
Сьогодні, 13:50
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми із радістю про них розповідаємо.
Людська доля, любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 15 по 17 травня.
Легка, іскриста й водночас сповнена ностальгії історія кохання, що народжується між світом сцени й аристократії.
У п’ятницю, 15 травня, о 18:00, на основній сцені – комедійна оперета на дві дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це витончена оперета про почуття, які не визнають соціальних меж і кидають виклик умовностям. Тут звучить музика, що захоплює з перших акордів, а кожна сцена наповнена пристрастю, гумором і блиском кабаре. Чи зможе кохання вистояти там, де панують правила й статуси – дізнаєтесь просто зі сцени.
Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру.
Прониклива розмова зі сцени, що створена з реальних історій і звучить як відверте зізнання.
У суботу, 16 травня, о 18:00, на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Вистава відкриває голоси жінок, які залишили дім у пошуках кращої долі. Тут – біль розлуки, сила витримки й надія, що тримає попри відстані та випробування. Це постановка, яка не просто розповідає – вона звертається напряму й просить почути.
Іронічна й водночас щемка історія про пошуки справжніх почуттів у світі, де навіть любов намагаються «замовити».
У неділю, 17 травня, о 18:00, на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Вистава балансує між гумором і відвертістю, відкриваючи знайомі кожному ситуації та вибори. Тут сміх легко змінюється роздумами, а випадкові зустрічі – доленосними рішеннями. Чи можна знайти справжнє кохання за сценарієм, чи воно завжди приходить несподівано – відповідь шукайте на сцені.
