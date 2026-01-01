У Луцьку в останню дорогу провели Героя Богдана Щербачука

У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем Щербачуком Богданом Миколайовичем (01.02.1990 р.н.).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Герой загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.

Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Теги: Волинь, загиблий
