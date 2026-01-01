У Луцьку в останню дорогу провели Героя Богдана Щербачука
Сьогодні, 14:43
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем Щербачуком Богданом Миколайовичем (01.02.1990 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Герой загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем Щербачуком Богданом Миколайовичем (01.02.1990 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Герой загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області.
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем Щербачуком Богданом Миколайовичем (01.02.1990 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Стрічку випускника друзі повісять уже на хрест»: у страшній ДТП загинули двоє юнаків з Волині
Сьогодні, 15:39
На Волині неповнолітній хлопець випав з вікна 5-го поверху
Сьогодні, 15:04
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Богдана Щербачука
Сьогодні, 14:43
Загинула риба: «Луцькводоканал» оштрафували на понад 8 мільйонів за забруднення водойми
Сьогодні, 14:07
Огляд вистав: що покажуть у Волинському драмтеатрі 15 –17 травня
Сьогодні, 13:50