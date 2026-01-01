«Стрічку випускника друзі повісять уже на хрест»: у страшній ДТП загинули двоє юнаків з Волині
Сьогодні, 15:39
Трагічно обірвалися два молоді життя - одинадцятикласника Чмуха Богдана і минулорічного випускника Капітули Павла.
Про це повідомили у ЗЗСО «Видертський ліцей».
"Неможливо повірити. Неможливо прийняти. Словами важко передати весь біль і розпач, які огорнули нашу шкільну родину. У них попереду було ціле життя, мрії, надії, плани на щасливе мирне майбутнє. Важко усвідомити, що більше не пролунають їхні голоси у шкільних коридорах, не буде щирих усмішок, зустрічей з друзями, спільних спогадів. Надто рано згасли юні серця, залишивши невимовний смуток в душі усіх, хто їх знав і любив.
Для випускників 29 травня пролунає останній дзвінок, але Богдан його вже не почує, і стрічку випускника друзі повісять йому уже на хрест.
Світла пам'ять завжди житиме у шкільних спогадах, на фотографіях, у серцях друзів, учителів і всіх, кому вони дорогі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Нехай Господь дасть сили пережити цей невимовний біль", - розповіли у навчальному закладі.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що аварія сталась у Камінь-Каширському районі 10 травня, ввечері.
У с. Видерта місцевий мешканець, 2008 року народження, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.
Внаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули.
