В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри

В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Мить — і дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки! Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу, проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину. Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, аби вона не панікувала. Рятувальники прибули оперативно та підняли дитину на поверхню", - йдеться в повідомленні.
В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри

Також зазначається, що весь час на зв'язку з донькою був батько, який пізніше не стримуючи емоцій, подякував надзвичайникам за порятунок.
В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри

Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.
В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, дитина, тротуар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зарплата медиків має бути понад 35 тисяч: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 17:17
В Одесі 10-річна дитина провалилася під тротуар на 4 метри
Сьогодні, 16:46
Для Єрмака проситимуть тримання під вартою або заставу у 180 млн грн
Сьогодні, 16:24
«Стрічку випускника друзі повісять уже на хрест»: у страшній ДТП загинули двоє юнаків з Волині
Сьогодні, 15:39
На Волині неповнолітній хлопець випав з вікна 5-го поверху
Сьогодні, 15:04
Медіа
відео
1/8