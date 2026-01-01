Зарплата медиків має бути понад 35 тисяч: яка ситуація на Волині

На Волині лікарям екстреної та первинної медичної допомоги планують платити від 35 тисяч гривень. Частина медзакладів уже вийшла на цей рівень, але в деяких громадах зарплати досі залишаються майже вдвічі нижчими.

Питання оплати роботи медиків обговорили під час оперативної наради в ОВА, пише misto.media.

Головам районних військових адміністрацій доручили проаналізувати ситуацію в кожній громаді та тримати питання оплати праці медиків на постійному контролі.

Згідно з урядовими рішеннями у 2026 році, лікарі екстреної та первинної допомоги мають отримувати щонайменше 35 тисяч гривень.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф середня зарплата медиків становить 38 тисяч гривень. А от середня заробітна плата лікарів первинної медичної допомоги на Волині становить 31 тисячу гривень.

Розміри виплат відрізняються у громадах. У двох медичних закладах Камінь-Каширського району середня зарплата лікарів, наприклад, перевищує 40 тисяч гривень. Також порівняно вищі зарплати у медиків Ковельського та Луцького районів.

Водночас є громади, де лікарі первинної медицини отримують лише 18—20 тисяч гривень. Найгірша ситуація — у Володимирському районі, де у всіх закладах медики отримують менше ніж 35 тис. грн.

