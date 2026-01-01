Понад 1 млн грн збитків при будівництві укриття – директору ліцею на Волині оголосили підозру
Сьогодні, 19:03
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного із ліцеїв у місті Володимир повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що у зв’язку із необхідністю будівництва укриття для навчального закладу виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінного культурного шару.
У 2023 році директор ліцею уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень.
Згодом він не перевірив належним чином об’єми зробленого виконавцями та підписав акти здачі-приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без корегування вартості.
Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
