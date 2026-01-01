Понад 1 млн грн збитків при будівництві укриття – директору ліцею на Волині оголосили підозру

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директору одного із ліцеїв у місті Володимир повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що у зв’язку із необхідністю будівництва укриття для навчального закладу виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінного культурного шару.У 2023 році директор ліцею уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень.Згодом він не перевірив належним чином об’єми зробленого виконавцями та підписав акти здачі-приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без корегування вартості.Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.