Навіки в строю: у бою за Україну загинув воїн з Волині Павло Герасимчук

Загинув захисник із Рожищенської громади"Чорним птахом смутку та печалі у Рожищенську громаду надійшла страшна звістка про загибель ще одного Героя. У бою за Україну віддав життя житель Дубища Павло Миколайович Герасимчук, 1976 року народження.Старший стрілець 141-ої окремої механізованої бригади Павло Герасимчук загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та місце поховання Героя повідомлять згодом.