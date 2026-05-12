Для Єрмака проситимуть тримання під вартою або заставу у 180 млн грн
Сьогодні, 16:24
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на брифінгу 12 травня повідомив, що прокуратура проситиме для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, у справі про будівництво кооперативу "Династія".
Про це пише Українська правда з посиланням на пряму трансляцію брифінгу НАБУ і САП.
"Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід (для Андрія Єрмака – ред.) у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Перед цим НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин поблизу Києва.
