На Волині неповнолітній хлопець випав з вікна 5-го поверху





Подія трапилася 24-го квітня близько 3-ї години ночі. За попередніми даними, хлопець, перебуваючи за місцем свого проживання, з необережності випав із пластикового вікна квартири на 5-му поверсі.



На місце події негайно прибула карета екстреної медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».



Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння з висоти:



кататравма;



закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку;



перелом кісток тазу.



Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні.



Слідчим відділенням поліції №1 (м. Нововолинськ) відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).



У межах кримінального провадження суд розглянув клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно неповнолітнього, вилучене під час огляду місця події. Зокрема, йдеться про: мобільний телефон «Iphone» із сім-карткою, аркуші паперу з рукописним текстом та пластиковий стакан.



Матір неповнолітнього на судове засідання не з’явилася, проте подала заяву, у якій не заперечувала проти накладення арешту на вказані речі.



Слідство триває, правоохоронці з’ясовують усі деталі, що передували падінню.

У Нововолинську правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту, що стався в одній із багатоповерхівок міста. Неповнолітній хлопець випав із вікна п'ятого поверху та потрапив до реанімації.Про це БУГу стало відомо з ухвали Нovovolynського міського суду.

