На Волині неповнолітній хлопець випав з вікна 5-го поверху
Сьогодні, 15:04
У Нововолинську правоохоронці встановлюють обставини трагічного інциденту, що стався в одній із багатоповерхівок міста. Неповнолітній хлопець випав із вікна п’ятого поверху та потрапив до реанімації.
Про це БУГу стало відомо з ухвали Нововолинського міського суду.
Подія трапилася 24-го квітня близько 3-ї години ночі. За попередніми даними, хлопець, перебуваючи за місцем свого проживання, з необережності випав із пластикового вікна квартири на 5-му поверсі.
На місце події негайно прибула карета екстреної медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».
Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння з висоти:
кататравма;
закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку;
перелом кісток тазу.
Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні.
Слідчим відділенням поліції №1 (м. Нововолинськ) відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
У межах кримінального провадження суд розглянув клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно неповнолітнього, вилучене під час огляду місця події. Зокрема, йдеться про: мобільний телефон «Iphone» із сім-карткою, аркуші паперу з рукописним текстом та пластиковий стакан.
Матір неповнолітнього на судове засідання не з’явилася, проте подала заяву, у якій не заперечувала проти накладення арешту на вказані речі.
Слідство триває, правоохоронці з’ясовують усі деталі, що передували падінню.
