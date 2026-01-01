Загинула риба: «Луцькводоканал» оштрафували на понад 8 мільйонів за забруднення водойми





Таке рішення ухвалив суд після позову прокуратури, пише



Порушення в роботі «Луцькводоканалу» екологи виявили під час позапланової перевірки, яку провели з 25 травня по 3 липня 2020 року після звернення мешканців про можливе забруднення водного об’єкта, зазначають у Держекоінспекції.



Інспектори з’ясували, що підприємство не забезпечило стабільну роботу каналізаційних насосних станцій і якісне очищення стічних вод.



Через це у водойму потрапили 1 520 954 м³ недостатньо очищених стоків. У воді зафіксували перевищення норм за вмістом амонійного іону, заліза, завислих речовин та інших забруднювачів.



За сам факт понаднормового скиду екологи нарахували 92,5 тис. грн збитків. Цю суму «Луцькводоканал» уже сплатив повністю.



Однак забруднення погіршило якість води та спричинило загибель риби. Через це фахівці окремо порахували збитки для рибного господарства. Вони склали 8,2 млн грн.



Прокуратура звернулася до суду в інтересах держави з вимогою стягнути цю суму з підприємства. Суд погодився з доводами прокуратури і підтримав позов.



У коментарі для misto.media речниця «Луцькводоканалу» Ірина Кудря повідомила, що у підприємстві поки не коментують справу, бо її розгляд ще триває. За її словами, остаточну правову оцінку можна буде дати лише після завершення всіх судових інстанцій та набрання рішенням законної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

