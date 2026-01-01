«Перші 200 патрульних уже на полігоні»: як готують поліціянтів після теракту у Києві





Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, пише



Перша група з 200 патрульних уже розпочала практичні заняття на полігоні. Йдеться про комплексну підготовку, яка триватиме впродовж двох тижнів і включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу в команді. Наприкінці курсу кожен поліціянт складатиме іспит із моделюванням реальних сценаріїв, які можуть виникнути під час несення служби.



Серед ключових напрямів навчань — вогнева підготовка та психологічна стійкість. Зокрема, поліціянти відпрацьовують сценарії ліквідації небезпечних нападників у публічних місцях, евакуації, реагування на раптові атаки та роботу в замкнутих просторах.



«В умовах повномасштабної війни поліціянти дедалі частіше стикаються із ситуаціями, які раніше були характерними виключно для зони бойових дій: атаки дронів, масові обстріли, вибухи та необхідність миттєво ухвалювати рішення під сильним психологічним тиском. Саме тому програма навчань відповідає програмі навчань для військовослужбовців і побудована максимально наближено до сучасних викликів», — наголосили в МВС.



У першому заїзді навчань беруть участь керівники взводів, рот та батальйонів патрульної поліції з усіх регіонів України. На полігонах із патрульними працюють військовослужбовці, які мають реальний бойовий досвід.



Також раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що перекидав би всіх поліціянтів щонайменше на місяць-два у прифронтову зону.



З чого все почалося?



У квітні патрульну поліцію широко розкритикували через дії двох працівників, які під час теракту в Києві побігли геть із місця стрілянини, залишивши на місці поранених цивільних, серед яких була дитина. Цей інцидент потрапив на відео очевидців. Після хвилі суспільного обурення правоохоронці призначили службове розслідування, а зазначених патрульних відсторонили. Вони отримали підозри у службовій недбалості.



Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку через дії підлеглих, а керівництво МВС та Нацполіції назвало дії патрульних «ганебними».

