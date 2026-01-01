На Закарпатті втретє у цьому році стався землетрус
Сьогодні, 11:01
На Закарпатті вже втретє в цьому році зафіксували землетрус на глибині 9 км - цього разу у Хустському районі.
Про це повідомили на сайті Головного центру спецконтролю, пише Укрінформ.
"12 травня 2026 року о 01:08:59 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Хустському районі Закарпатської області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Взимку на Закарпатті зафіксували три землетруси. Тоді люди відчули поштовхи, хоча амплітуда теж була невисока - 1,7-2,4 бала за шкалою Ріхтера.
