На Закарпатті втретє у цьому році стався землетрус

На Закарпатті вже втретє в цьому році зафіксували землетрус на глибині 9 км - цього разу у Хустському районі.

Про це повідомили на сайті Головного центру спецконтролю, пише Укрінформ.

"12 травня 2026 року о 01:08:59 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Хустському районі Закарпатської області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Взимку на Закарпатті зафіксували три землетруси. Тоді люди відчули поштовхи, хоча амплітуда теж була невисока - 1,7-2,4 бала за шкалою Ріхтера.

