Росія вдарила поблизу автобуса з дітьми на Дніпропетровщині: є постраждалі





Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише



За його словами, внаслідок атаки зайнялася вантажівка. Також пошкодило автобус, який перевозив приблизно 40 дітей.



«На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи», — зазначив Ганжа.



Він повідомив, що від російської атаки по Криничанській громаді постраждали шестеро людей, серед них — 10-річний хлопчик. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, поранень зазнала 21-річна вагітна жінка.



За даними ОВА, 40-річна жінка, яка потрапила під обстріл, перебуває у важкому стані, інші зазнали травм середньої тяжкості.



Як повідомив Лукашук, діти їхали на відпочинок до Івано-Франківської області.



«Громада готує гарячу їжу. Чекають на батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді», — зазначив він.

Армія рф завдала удару біля автозаправної станції у Криничанській громаді, що на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки пошкодило автобус, який перевозив дітей.

