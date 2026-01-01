На Волині «нарубали» дерев на 22 мільйони





Про це повідомляють у Держекоінспекції Волині, пише



Порубка здійснена на лісовкритих земельних ділянках (землях запасу). Під час огляду території держекоінспектори виявили незаконну порубку 3058 дерев, порід: сосна, береза, осика, вільха. Діаметри пнів зрубаних дерев — від 12 см до 67 см.Сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, становить 22 357 429 грн.



Відповідальність за виявлені порушення:



Стаття 153 Кодексу України про Адміністративні правопорушення:



Передбачає адміністративну відповідальність за знищення або пошкодження зелених насаджень. Штраф становить: для громадян — від 170 до 510 грн. Для посадових осіб - від 510 до 850 грн.



Стаття 246 Кримінального кодексу України:



Передбачає кримінальну відповідальність за незаконну порубку дерев у лісах та інших лісових насадженнях. Штраф становить від 17 000 до 34 000 гривень.



Спеціалістами Інспекції готуються матеріали для направлення до ГУНП у Волинській області, з метою надання правової оцінки та притягнення винних осіб до відповідальності.

