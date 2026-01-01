На Волині 43-річний хмельничанин продавав зброю





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 43-річному жителю міста Хмельницький повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).



Встановлено, що упродовж лютого-квітня 2026 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ, три пістолета та патрони.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



