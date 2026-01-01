На Волині 43-річний хмельничанин продавав зброю
Сьогодні, 13:20
Незаконно збував зброю на Волинь – повідомлено про підозру жителю міста Хмельницький.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 43-річному жителю міста Хмельницький повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що упродовж лютого-квітня 2026 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора у Нововолинськ, три пістолета та патрони.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
