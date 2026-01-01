У місті на Волині встановлять сонячні електростанції у 2 ліцеях, дитсадку і пологовому





Роботи з реалізації проєкту стартували ще торік, розповіла у коментарі Тетяна Когрушева.



Термомодернізація



Орієнтовно потужність сонячних електростанцій для першого етапу становитиме близько 137 кВт.



Додатково передбачили встановлення акумуляторних батарей на близько 30 кВт для підвищення енергетичної автономності освітніх закладів.



Раніше у громаді завершили термомодернізацію ліцею № 12.



«Це дало помітний ефект, у школі підвищилась температура у деяких приміщеннях до 23–24°C взимку, знизилось споживання енергії та покращились умови навчання», — каже перший заступник міського голови Тарас Яковлев.



Про партнерство



Проєкт є частиною ширшої програми термомодернізації, яка охоплює сім об’єктів. Окрім встановлення СЕС, там передбачені комплексні енергоефективні заходи:



утеплення фасадів;



ремонт та утеплення покрівель;



модернізація систем опалення;



встановлення індивідуальних теплових пунктів;



благоустрій територій.



Загалом Ковель отримав понад 4,6 мільйона євро на проєкти енергоефективності.



Роботи виконують у межах Програми «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» , яка фінансується Федеральним урядом Німеччини та Міжнародною кліматичною ініціативою.



На якому етапі роботи



У 2025 році після підписання меморандуму про взаєморозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), стартувала розробка проєктно-кошторисної документації для ліцеїв № 7 та № 12.



Після завершення цього етапу документацію передають на експертизу, після чого стартують процедури закупівель та монтажу обладнання. ПКД для дитсадка № 9 наразі перебуває на коригуванні.



Проєкт є складним і багатоступеневим, оскільки передбачає низку міжнародних погоджень, експертиз і процедур закупівель, зазначають у міськраді.



Орієнтовно його реалізація може тривати до 2027 року, однак частина об’єктів буде введена в експлуатацію раніше, до кінця цього року.

