На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні
Сьогодні, 10:21
2 травня о 13:29 до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Нова Лішня Поромівської територіальної громади Володимирського району. На вулиці Ювілейній чоловікові затиснуло ногу в шнеку комбайна.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події негайно направлено рятувальників. По прибуттю встановлено, що нога потерпілого застрягла в механізмі сільськогосподарської техніки.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники розрізали металеві елементи конструкції та деблокували чоловіка. Після проведення рятувальних робіт потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними під час роботи з сільськогосподарською технікою та суворо дотримуватися правил безпеки.
