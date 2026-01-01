На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні

На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні
2 травня о 13:29 до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Нова Лішня Поромівської територіальної громади Володимирського району. На вулиці Ювілейній чоловікові затиснуло ногу в шнеку комбайна.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події негайно направлено рятувальників. По прибуттю встановлено, що нога потерпілого застрягла в механізмі сільськогосподарської техніки.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники розрізали металеві елементи конструкції та деблокували чоловіка. Після проведення рятувальних робіт потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні

Рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними під час роботи з сільськогосподарською технікою та суворо дотримуватися правил безпеки.
На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні
На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, рятувальники, комбайн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фіктивні вчителі й «бронювання»: у Луцьку в одному з ліцеїв викрили злочинну схему
Сьогодні, 11:09
На Волині чоловіку ногу затиснуло в комбайні
Сьогодні, 10:21
Зеленський повідомив про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України
Сьогодні, 09:04
У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт
Сьогодні, 08:20
Огірки в Україні дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8