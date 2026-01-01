Огірки в Україні дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни





Поточну ситуацію ключові гравці ринку пояснюють сезонним збільшенням пропозиції овочів поточного обороту від вітчизняних виробників, а також невисокими темпами реалізації продукції.



Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірки переважно для поточного продажу, з огляду на відносно короткий термін реалізації цієї продукції.



Станом на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують наявні обсяги огірка за цінами 40–70 грн/кг ($0,91–1,59/кг), що в середньому на 22% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Виробники змушені знову знижувати відпускні ціни через збільшення пропозиції огірка на ринку на тлі стриманого попиту в цьому сегменті. За словами учасників ринку, встановлення теплої погоди в Україні суттєво прискорило дозрівання огірка в місцевих тепличних господарствах. Крім того, додатковий тиск на ринок чинить зростання пропозиції продукції з плівкових теплиць.



При цьому тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на тепличні огірки в Україні знижуються вже третій тиждень поспіль, повідомляють аналітики проєкту EastFruit Поточну ситуацію ключові гравці ринку пояснюють сезонним збільшенням пропозиції овочів поточного обороту від вітчизняних виробників, а також невисокими темпами реалізації продукції.Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі закуповують огірки переважно для поточного продажу, з огляду на відносно короткий термін реалізації цієї продукції.Станом на сьогодні українські тепличні комбінати пропонують наявні обсяги огірка за цінами 40–70 грн/кг ($0,91–1,59/кг), що в середньому на 22% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Виробники змушені знову знижувати відпускні ціни через збільшення пропозиції огірка на ринку на тлі стриманого попиту в цьому сегменті. За словами учасників ринку, встановлення теплої погоди в Україні суттєво прискорило дозрівання огірка в місцевих тепличних господарствах. Крім того, додатковий тиск на ринок чинить зростання пропозиції продукції з плівкових теплиць.При цьому тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу майже за тими ж цінами, що й у відповідний період минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію