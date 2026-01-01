У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт
Сьогодні, 08:20
У Ратнівському центрі первинної медичної допомоги запланували поточний ремонт частини коридору другого поверху з облаштуванням санвузла для маломобільних груп населення та сходових майданчиків будівлі.
Тендер на відповідні роботи заклад охорони здоров’я оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 2 травня, пишуть Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 2 723 077 гривень.
Згідно з технічним завданням, ремонт передбачатиме заміну вікон і дверей, заміну умивальників, унітазів, світильників, вимикачів і розеток, внутрішнє опорядження приміщень, сантехнічні роботи тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.
Поточний ремонт у Ратнівському центрі первинної медичної допомоги мають закінчити до 14 грудня цього року.
Коментарі 0
