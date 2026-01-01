У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт

У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт
У Ратнівському центрі первинної медичної допомоги запланували поточний ремонт частини коридору другого поверху з облаштуванням санвузла для маломобільних груп населення та сходових майданчиків будівлі.

Тендер на відповідні роботи заклад охорони здоров’я оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 2 травня, пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 2 723 077 гривень.

Згідно з технічним завданням, ремонт передбачатиме заміну вікон і дверей, заміну умивальників, унітазів, світильників, вимикачів і розеток, внутрішнє опорядження приміщень, сантехнічні роботи тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації та наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.

Поточний ремонт у Ратнівському центрі первинної медичної допомоги мають закінчити до 14 грудня цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліклініка, ремонт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт
Сьогодні, 08:20
Огірки в Україні дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни
Сьогодні, 07:15
День матері 2026 року: коли святкувати в Україні та які традиції існують у різних країнах світу
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 3 травня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8