Зеленський повідомив про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала «специфічну активність» біля кордону Білорусі.

Про це йдеться у зверненні президента, пише Громадське.

«Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, усе контролюємо, і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», — сказав президент.

Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет і «кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України, має це розуміти».

Про яку саме «специфічну активність» ідеться, президент не уточнив. Раніше Зеленський уже висловлював думку, що росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь». У квітні він повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

