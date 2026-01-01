Зеленський повідомив про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України
Сьогодні, 09:04
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала «специфічну активність» біля кордону Білорусі.
Про це йдеться у зверненні президента, пише Громадське.
«Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, усе контролюємо, і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», — сказав президент.
Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет і «кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України, має це розуміти».
Про яку саме «специфічну активність» ідеться, президент не уточнив. Раніше Зеленський уже висловлював думку, що росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь». У квітні він повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у зверненні президента, пише Громадське.
«Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, усе контролюємо, і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», — сказав президент.
Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет і «кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України, має це розуміти».
Про яку саме «специфічну активність» ідеться, президент не уточнив. Раніше Зеленський уже висловлював думку, що росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь». У квітні він повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський повідомив про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України
Сьогодні, 09:04
У приміщенні поліклініки на Волині зроблять ремонт
Сьогодні, 08:20
Огірки в Україні дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни
Сьогодні, 07:15
День матері 2026 року: коли святкувати в Україні та які традиції існують у різних країнах світу
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11