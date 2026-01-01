Зеленський повідомив про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України

Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона напередодні фіксувала «специфічну активність» біля кордону Білорусі.



Про це йдеться у зверненні президента, пише



«Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, усе контролюємо, і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», — сказав президент.



Президент додав, що Україна готова захищати свій суверенітет і «кожен, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України, має це розуміти».



Про яку саме «специфічну активність» ідеться, президент не уточнив. Раніше Зеленський уже висловлював думку, що росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь». У квітні він повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

