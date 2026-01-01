Трагічно обірвалося життя волинського поліцейського Дмитра Домріна

Трагічно обірвалося життя волинського поліцейського Дмитра Домріна
Помер 34-річний волинський поліцейський Дмитро Домрін.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Колектив Головного управління Національної поліції у Волинській області та співробітники Володимирського районного відділу поліції висловлюють глибоке співчуття з приводу передчасної смерті майора поліції Домріна Дмитра Сергійовича.

Життя Дмитра Сергійовича трагічно обірвалося 3 травня. Понад 13 років він віддано служив українському народові та закону. Працював на різних посадах підрозділів слідства.

Для колег він назавжди залишиться принциповим офіцером, надійним другом, наставником та людиною високої честі.

Поділяємо біль непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і близьким покійного. У цей важкий час ми сумуємо разом із вами.

Світла пам’ять про Дмитра Сергійовича назавжди залишиться в наших серцях та в історії поліції Волині", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліцейський, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагічно обірвалося життя волинського поліцейського Дмитра Домріна
Сьогодні, 15:11
Кабмін спростив використання наркотичних знеболювальних на фронті, – Міноборони
Сьогодні, 15:07
На Волині «нарубали» дерев на 22 мільйони
Сьогодні, 14:09
На Волині 43-річний хмельничанин продавав зброю
Сьогодні, 13:20
У місті на Волині встановлять сонячні електростанції у 2 ліцеях, дитсадку і пологовому
Сьогодні, 12:49
Медіа
відео
1/8