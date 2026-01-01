Трагічно обірвалося життя волинського поліцейського Дмитра Домріна
Сьогодні, 15:11
Помер 34-річний волинський поліцейський Дмитро Домрін.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Колектив Головного управління Національної поліції у Волинській області та співробітники Володимирського районного відділу поліції висловлюють глибоке співчуття з приводу передчасної смерті майора поліції Домріна Дмитра Сергійовича.
Життя Дмитра Сергійовича трагічно обірвалося 3 травня. Понад 13 років він віддано служив українському народові та закону. Працював на різних посадах підрозділів слідства.
Для колег він назавжди залишиться принциповим офіцером, надійним другом, наставником та людиною високої честі.
Поділяємо біль непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і близьким покійного. У цей важкий час ми сумуємо разом із вами.
Світла пам’ять про Дмитра Сергійовича назавжди залишиться в наших серцях та в історії поліції Волині", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
