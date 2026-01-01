У Луцьку патрульні розшукали зниклого 13-річного хлопця

У Луцьку патрульні розшукали зниклого підлітка.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора, 2 травня, близько 23-ї години ми отримали повідомлення про зникнення дитини. Заявник повідомив, що його 13-річний син в обідню пору пішов гуляти та не повернувся додому.

Інспектори негайно вирушили на пошуки. Вони обстежували вулиці та місця, де ймовірно, міг перебувати хлопець, а також залучили додаткові екіпажі", - йдеться в повідомленні.

На щастя, під час оперативно-розшукових заходів патрульні роти ТОР виявили дитину на одній із вулиць Луцька.

З хлопцем усе гаразд, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інспектори наголосили юнаку на важливості завжди повідомляти батьків про своє місцезнаходження, після чого доставили його додому та передали рідним.

