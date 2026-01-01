У Луцьку патрульні розшукали зниклого 13-річного хлопця

У Луцьку патрульні розшукали зниклого підлітка.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора, 2 травня, близько 23-ї години ми отримали повідомлення про зникнення дитини. Заявник повідомив, що його 13-річний син в обідню пору пішов гуляти та не повернувся додому.Інспектори негайно вирушили на пошуки. Вони обстежували вулиці та місця, де ймовірно, міг перебувати хлопець, а також залучили додаткові екіпажі", - йдеться в повідомленні.На щастя, під час оперативно-розшукових заходів патрульні роти ТОР виявили дитину на одній із вулиць Луцька.З хлопцем усе гаразд, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.Інспектори наголосили юнаку на важливості завжди повідомляти батьків про своє місцезнаходження, після чого доставили його додому та передали рідним.