Хто став новим депутатом Луцької міськради натомість Романа Бондарука, який достроково втратив мандат
Сьогодні, 19:00
Луцька міська територіальна виборча комісія достроково припинила повноваження 46-річного депутата міської ради 8-го скликання Романа Бондарука, якого підозрюють у корупції.
Про це 11 травня під час позачергового засідання 93-ї сесії міської ради у режимі відеоконференції розповіла засідання голова міської ТВК Марія Парфенюк, пише Суспільне.
Цьому рішенню передувала ухвалена пропозиція на зборах організації партії "Слуга Народу" у Волинській області щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою у зв'язку з оголошеною йому підозрою в корупції та обраним запобіжним заходом.
Марія Парфенюк зазначила, що новим депутатом Луцької міської ради став 42-річний Сергій Іванович Ковальчук. Згідно з інформацією громадського руху "Чесно", Сергій Ковальчук балотувався до Луцькради у 2020 році по округу №1, але не пройшов. Був депутатом Заборольської сільради. Проживає у селі Забороль Луцької громади, є директором приватного рекламного агенства.
Що відомо про підозру Роману Бондаруку
16 квітня депутату Луцької міської ради Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку на Чорновола. 24 квітня ВАКС обрав йому запобіжний захід — 4 мільйони гривень застави.
За даними слідства, підозрюваний діяв у змові з головою однієї з депутатських фракцій Волинської облради Анатолієм Вітівим та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді Миколою Федіком. Разом вони просили надати 30 тисяч доларів США у користувача земельної ділянки, колишнього нардепа Юрія Савчука. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.
Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови ЖК на Чорновола в Луцьку
19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.
У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.
Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ККУ). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Колишньому нардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Юрій Савчук також є головою правління ГО "Федерація хокею Волинської області".
24 грудня 2025 року депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, якого підозрюють у хабарництві, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Станом на 5 січня за нього внесли 5,7 мільйона застави.
Депутату Луцької міської ради, голові фракції "Свобода" Миколі Федіку, якого підозрюють у корупції, Миколі Федіку ВАКС 5 січня 2026 року обрав запобіжний захід — 4 мільйони 920 тисяч гривень застави. Колишньому народному депутату Юрію Савчуку, якого підозрюють в наданні 30 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо забудови ЖК, обрали запобіжний захід — 66 560 гривень застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 11 травня під час позачергового засідання 93-ї сесії міської ради у режимі відеоконференції розповіла засідання голова міської ТВК Марія Парфенюк, пише Суспільне.
Цьому рішенню передувала ухвалена пропозиція на зборах організації партії "Слуга Народу" у Волинській області щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою у зв'язку з оголошеною йому підозрою в корупції та обраним запобіжним заходом.
Марія Парфенюк зазначила, що новим депутатом Луцької міської ради став 42-річний Сергій Іванович Ковальчук. Згідно з інформацією громадського руху "Чесно", Сергій Ковальчук балотувався до Луцькради у 2020 році по округу №1, але не пройшов. Був депутатом Заборольської сільради. Проживає у селі Забороль Луцької громади, є директором приватного рекламного агенства.
Що відомо про підозру Роману Бондаруку
16 квітня депутату Луцької міської ради Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку на Чорновола. 24 квітня ВАКС обрав йому запобіжний захід — 4 мільйони гривень застави.
За даними слідства, підозрюваний діяв у змові з головою однієї з депутатських фракцій Волинської облради Анатолієм Вітівим та головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді Миколою Федіком. Разом вони просили надати 30 тисяч доларів США у користувача земельної ділянки, колишнього нардепа Юрія Савчука. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.
Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови ЖК на Чорновола в Луцьку
19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.
У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.
Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ККУ). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Колишньому нардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Юрій Савчук також є головою правління ГО "Федерація хокею Волинської області".
24 грудня 2025 року депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, якого підозрюють у хабарництві, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Станом на 5 січня за нього внесли 5,7 мільйона застави.
Депутату Луцької міської ради, голові фракції "Свобода" Миколі Федіку, якого підозрюють у корупції, Миколі Федіку ВАКС 5 січня 2026 року обрав запобіжний захід — 4 мільйони 920 тисяч гривень застави. Колишньому народному депутату Юрію Савчуку, якого підозрюють в наданні 30 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо забудови ЖК, обрали запобіжний захід — 66 560 гривень застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як замінити українські права у Польщі в 2026 році
Сьогодні, 19:11
Хто став новим депутатом Луцької міськради натомість Романа Бондарука, який достроково втратив мандат
Сьогодні, 19:00
«Меню почуттів»: у Луцьку готують шоу-виставу про мрії і сміливість змінити своє життя
Сьогодні, 17:10