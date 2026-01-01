Війна забрала життя двох Героїв з Луцька Василя Зубчика та Валерія Максимчука
Сьогодні, 17:39
Війна забрала життя двох лучан Василя Зубчика та Валерія Максимчука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Знову сумна звістка надійшла до нашої громади.
Додому «На щиті» повернуться лучани Зубчик Василь Федорович (15.06.1975 р.н.) та Максимчук Валерій Володимирович (06.02.1979 р.н.).
Василь Зубчик помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.
Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїнів. Вічна пам'ять!
