Війна забрала життя двох Героїв з Луцька Василя Зубчика та Валерія Максимчука

Війна забрала життя двох лучан Василя Зубчика та Валерія Максимчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Знову сумна звістка надійшла до нашої громади.

Додому «На щиті» повернуться лучани Зубчик Василь Федорович (15.06.1975 р.н.) та Максимчук Валерій Володимирович (06.02.1979 р.н.).

Василь Зубчик помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.

Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.

Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїнів. Вічна пам'ять!

