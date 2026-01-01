Виїзд за кордон по-новому: для кого спростили правила і що змінилося





Хто тепер може виїжджати



Більшість жінок, які працюють у держорганах, органах місцевого самоврядування, держпідприємствах та інших визначених структурах, відтепер перетинають кордон без додаткових обмежень.



Кому виїзд досі заборонено



Зміни не стосуються жінок, які обіймають ключові керівні посади. Під обмеженнями залишаються:



члени Кабміну;



керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;



керівництво Офісу президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Нацбанку;



народні депутати;



судді Верховного і Конституційного судів;



прокурори Офісу Генпрокурора;



керівники держпідприємств і держорганів із повноваженнями на всю територію України.



Для них правила залишаються незмінними.



Що мають зробити роботодавці



Органи держвлади, місцевого самоврядування та керівники підприємств зобов'язані протягом трьох днів передати до Адміністрації Державної прикордонної служби оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження.



Якщо кадровий склад змінюється - оновлену інформацію треба подати не пізніше наступного дня після ухвалення відповідного рішення.



Кабмін ухвалив це рішення 6 травня - прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що зміни спрямовані на зняття зайвих обмежень для рядових держслужбовиць, при цьому безперервна робота держави залишається під захистом.

