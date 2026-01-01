Посмертну нагороду Героя на Волині вручили його мамі

У Доросинівській громаді на Волині вручили державну нагороду маміПередав відзнаку голова громади, повідомляє у фейсбуці Наш край.За відданість присязі,мужність і самопожертву Яворський Віталій Юрійович посмертно удостоєний почесної відзнаки "Князівський хрест Героя "Навіки в строю"".Нагороду вручили його мамі«Ця нагорода - не лише державне визнання подвигу, а й символ вічної пам'яті про мужність, відданість і незламність українських воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Схиляємо голову перед кожним Героєм , який захищав нашу Україну! Вічна пам'ять Захисникам України», - йдеться у повідомленні.