Посмертну нагороду Героя на Волині вручили його мамі
Сьогодні, 09:41
У Доросинівській громаді на Волині вручили державну нагороду мамі загиблого Захисника Віталія Яворського.
Передав відзнаку голова громади Микола Касянчук, повідомляє у фейсбуці Наш край.
За відданість присязі,мужність і самопожертву Яворський Віталій Юрійович посмертно удостоєний почесної відзнаки "Князівський хрест Героя "Навіки в строю"".
Нагороду вручили його мамі Яворській Валентині Олексіївні.
«Ця нагорода - не лише державне визнання подвигу, а й символ вічної пам'яті про мужність, відданість і незламність українських воїнів, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Схиляємо голову перед кожним Героєм , який захищав нашу Україну! Вічна пам'ять Захисникам України», - йдеться у повідомленні.
