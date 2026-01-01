Лісова пожежа охопила сотні гектарів у заповіднику на Житомирщині





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Станом на 19:00 учора, 10 травня, площа загоряння зменшилась до орієнтовно 300 га.



Поширення вогню не зафіксовано, спостерігається тління валежника та лісової підстилки.



Рятувальники патрулюють територію, гасять окремі осередки та моніторять ситуацію за допомогою БпЛА. Також проводиться розчищення доріг і прокладання мінералізованих смуг.



Ситуація контрольована, роботи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Житомирщині у Поліському природному заповіднику бійці ДСНС ліквідовують лісову пожежу.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Станом на 19:00 учора, 10 травня, площа загоряння зменшилась до орієнтовно 300 га.Поширення вогню не зафіксовано, спостерігається тління валежника та лісової підстилки.Рятувальники патрулюють територію, гасять окремі осередки та моніторять ситуацію за допомогою БпЛА. Також проводиться розчищення доріг і прокладання мінералізованих смуг.Ситуація контрольована, роботи тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію