Волинянку за крадіжку сумки посадили на понад п'ять років: що відомо





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Ніна Р. вже мала судимості і лише у червні 2025-го була звільнена з виправної колонії. Проте 2 грудня вона знову пішла на злочин – викрала жіночу сумку з дитячого візочка, що стояв у під'їзді.



У сумці були підігрівач для дитячих пляшечок, ключі від авто, 2500 гривень, дитячий одяг і крем. Загальна сума збитків потерпілій склала 7552 гривні.



Дії кваліфікувала за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану).



Обвинувачена визнала свою провину, але зазначила, що взяла лише крем, а сумку із рештою речей залишила на лавці у дворі. Коштів, щоб відшкодувати збитки, у неї не було. Потерпіла не просила суворого покарання для крадійки.



Суд натомість врахував, що після судимостей жінка не стала на шлях виправлення. Тож її повернули в місця позбавлення волі на п'ять років і три місяці. Ще 25 тисяч гривень стягнули за залучення експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі судима місцева мешканка вкрала сумку, тому понад п'ять років проведе в тюрмі.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" вже мала судимості і лише у червні 2025-го була звільнена з виправної колонії. Проте 2 грудня вона знову пішла на злочин – викрала жіночу сумку з дитячого візочка, що стояв у під'їзді.У сумці були підігрівач для дитячих пляшечок, ключі від авто, 2500 гривень, дитячий одяг і крем. Загальна сума збитків потерпілій склала 7552 гривні.Дії кваліфікувала за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану).Обвинувачена визнала свою провину, але зазначила, що взяла лише крем, а сумку із рештою речей залишила на лавці у дворі. Коштів, щоб відшкодувати збитки, у неї не було. Потерпіла не просила суворого покарання для крадійки.Суд натомість врахував, що після судимостей жінка не стала на шлях виправлення. Тож її повернули в місця позбавлення волі на п'ять років і три місяці. Ще 25 тисяч гривень стягнули за залучення експертизи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію