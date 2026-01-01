Волинянку за крадіжку сумки посадили на понад п'ять років: що відомо
Сьогодні, 08:20
У Ковелі судима місцева мешканка вкрала сумку, тому понад п'ять років проведе в тюрмі.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини".
Ніна Р. вже мала судимості і лише у червні 2025-го була звільнена з виправної колонії. Проте 2 грудня вона знову пішла на злочин – викрала жіночу сумку з дитячого візочка, що стояв у під'їзді.
У сумці були підігрівач для дитячих пляшечок, ключі від авто, 2500 гривень, дитячий одяг і крем. Загальна сума збитків потерпілій склала 7552 гривні.
Дії кваліфікувала за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану).
Обвинувачена визнала свою провину, але зазначила, що взяла лише крем, а сумку із рештою речей залишила на лавці у дворі. Коштів, щоб відшкодувати збитки, у неї не було. Потерпіла не просила суворого покарання для крадійки.
Суд натомість врахував, що після судимостей жінка не стала на шлях виправлення. Тож її повернули в місця позбавлення волі на п'ять років і три місяці. Ще 25 тисяч гривень стягнули за залучення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини".
Ніна Р. вже мала судимості і лише у червні 2025-го була звільнена з виправної колонії. Проте 2 грудня вона знову пішла на злочин – викрала жіночу сумку з дитячого візочка, що стояв у під'їзді.
У сумці були підігрівач для дитячих пляшечок, ключі від авто, 2500 гривень, дитячий одяг і крем. Загальна сума збитків потерпілій склала 7552 гривні.
Дії кваліфікувала за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно і в умовах воєнного стану).
Обвинувачена визнала свою провину, але зазначила, що взяла лише крем, а сумку із рештою речей залишила на лавці у дворі. Коштів, щоб відшкодувати збитки, у неї не було. Потерпіла не просила суворого покарання для крадійки.
Суд натомість врахував, що після судимостей жінка не стала на шлях виправлення. Тож її повернули в місця позбавлення волі на п'ять років і три місяці. Ще 25 тисяч гривень стягнули за залучення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянку за крадіжку сумки посадили на понад п'ять років: що відомо
Сьогодні, 08:20
Економічне добриво для помідор своїми руками: подробиці
Сьогодні, 05:17